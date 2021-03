Coronavirus Sicilia, niente dati dalla Regione al Ministero: nessun aggiornamento sull’andamento epidemiologico nell’Isola (Di martedì 30 marzo 2021) La Regione Sicilia oggi non ha comunicato l'aggiornamento sulla situazione epidemica dell'Isola.Dopo il terremoto sulla sanità Siciliana, è questa la decisione intrapresa dai vertici del governo Siciliano dopo la bufera che ha coinvolto l'assessorato alla Salute, riscontrando ripercussioni anche sugli aggiornamenti giornalieri che accompagnano ormai da oltre un anno i cittadini. "La Regione Sicilia - si legge in una nota della Protezione civile nazionale - integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi".Coronavirus Sicilia, dati contagi falsificati per non fare scattare zona rossa: indagato l’Assessore Razza che rassegna le dimissioniDiversi gli indagati, tra ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Laoggi non ha comunicato l'sulla situazione epidemica dell'Isola.Dopo il terremoto sulla sanitàna, è questa la decisione intrapresa dai vertici del governono dopo la bufera che ha coinvolto l'assessorato alla Salute, riscontrando ripercussioni anche sugli aggiornamenti giornalieri che accompagnano ormai da oltre un anno i cittadini. "La- si legge in una nota della Protezione civile nazionale - integrerà nella giornata di domani inon comunicati oggi per motivi organizzativi".contagi falsificati per non fare scattare zona rossa: indagato l’Assessore Razza che rassegna le dimissioniDiversi gli indagati, tra ...

