Coronavirus Sicilia | dati contagi falsificati per non fare scattare zona rossa | indagato l’Assessore Razza

(Di martedì 30 marzo 2021)per nonlain.Avrebbero alterato ideirelativi alla pandemia da Covid-19, modificando numero dei positivi e numero dei tamponi, mantenendo l'indice sotto i livelli di guardia e condizionando i provvedimenti adottati per il condimento della diffusione del virus in. E' questo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Trapani secondo cui, negli ultimi cinque mesi, irelativi aisarebbero cresciuti più volte in modo preoccupante.In virtù di queste gravissime accuse, i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani, stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare agli arresti ...

Corriere : Arresti in Sicilia: dati falsi su tampone e positivi. Indagato l’assessore alla Salute - fanpage : 'Ho chiesto al presidente Musumeci di accettare le mie dimissioni', afferma #Razza dopo lo scandalo dei dati falsat… - GDS_it : 'Alterati i dati sul #Coronavirus': bufera nella Sanità in Sicilia, arrestati dirigente regionale e 2 collaboratori - paolaalighieri : RT @SimoPinkPanther: CONVERSAZIONI SCONVOLGENTI! CHE DELINQUENTI!!! Il Covid combattuto taroccando i numeri: 'Togli questi morti, sono tro… - 57Davide : RT @AlbertoLetizia2: Fermo restando che si deve attendere l'esito, l'indagine della Procura di Trapani sui presunti numeri falsati della pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

... la propria Giunta e quindi il lavoro delle Regione durante l'emergenza. 'Ho fiducia in ...incontro con il governatore Nello Musumeci a Catania all'ospedale San Marco parlava della...Le restrizioni e i divieti per fronteggiare il dilagare dell'epidemia danon fermano i giovanissimi e la loro voglia di socialit . A Cinisi i carabinieri hanno fatto irruzione in una villetta di periferia scoprendo che all'interno vi era in corso una festa ...La Sicilia si guarda allo specchio e vede un’immagine di sé che sperava di non dover più vedere. Una Regione continuamente desiderosa di emancipare se stessa e che invece viene risucchiata dal solito ...Tre gli arrestati e 7 gli indagati, tra cui l'assessore regionale per la Salute Ruggero Razza, Musumeci sembra all'oscuro di tutto.