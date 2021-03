Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 30 marzo 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) nel Lazio, il bollettino di martedì 30 marzo 2021 : tra pochi minuti usciranno i dati dell'Assessorato regionale alla Salute. Intanto, l'Inmi Spallanzani ha fatto sapere che sono 210 i pazienti Covid ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) nel, ildi30: tra pochi minuti usciranno i dati dell'Assessorato regionale alla Salute. Intanto, l'Inmi Spallanzani ha fatto sapere che sono 210 i pazienti Covid ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: appello dei leader per 'trattato internazionale per le pandemie' - vaticannews_it : #30marzo Nel messaggio dei vescovi italiani per la festa del primo maggio, San Giuseppe lavoratore, si sottolinea c… - repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - SulPanaro : Aggiornamento Coronavirus 30/3. Nel modenese 249 nuovi casi, in Emilia 1.187 e 67 decessi - ilcirotano : Coronavirus: 900 i casi attivi nel crotonese. 300 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 30 marzo -… -