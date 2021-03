Coronavirus | Mario Draghi vaccinato con AstraZeneca a Roma

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca - infoitinterno : Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati - aprilevent : RT @repubblica: ?? Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca - AlePassanti : RT @repubblica: ?? Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca - PetrazzuoloF : RT @repubblica: ?? Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mario

la Repubblica

Il Presidente del ConsiglioDraghi si è sottoposto poco fa al Vaccino anti Covid - 19 Astrazeneca, nell'hub della Stazione Termini in Roma, come previsto dal calendario della Regione Lazio. Insieme a lui anche la moglie ...Ore 9.55 " Anche Draghi per trattato contro pandemie " Anche il presidente del Consiglio,... Vaccini, registrato in Russia lo "Sputnik Light" " Il vaccino contro ilSputnik Light è ...Milano, 30 mar. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, 73 anni, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati contro ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini. Sia il premier che la ...