Coronavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanita vuole chiarimenti sul ruolo della Cina (Di martedì 30 marzo 2021) L'Oms ha chiesta che venga portata avanti un'ulteriore inchiesta per chiarire l'ipotesi su una presunta fuga del Covid-19 da un laboratorio cinese. Covid, l'Oms chiede inchiesta su fuga del virus da laboratorio cinese su Notizie.it.

