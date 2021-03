Coronavirus, l’Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer nel IV trimestre (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – l’Austria ha minacciato di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue per il quarto trimestre. Secondo quanto ha riportata Ansa citando fonti diplomatiche europee a Bruxelles, il Paese alpino avrebbe chiesto una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dal lotto tra aprile e giugno, e che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi. Nel frattempo, sono 16.017 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con poco più di 300mila tamponi totali. Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono più di 3,5 milioni. Sono 529 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a raggiungere quasi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –hato di100didel vaccinoper i Paesi Ue per il quarto. Secondo quanto ha riportata Ansa citando fonti diplomatiche europee a Bruxelles, il Paese alpino avrebbe chiesto una consegna più massiccia dei 10diche verranno anticipati dal lotto tra aprile e giugno, e che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi. Nel frattempo, sono 16.017 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con poco più di 300mila tamponi totali. Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono più di 3,5. Sono 529 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a raggiungere quasi ...

Advertising

LorenzoStefanIT : Succede che in #Austria il cancelliere #Kurz minaccia di bloccare 100 milioni di dosi di vaccino solo per ottenere… - aspide_l : RT @davcarretta: I ritardi dell’Ue? Chiedere a Vienna che mette il veto a un’opzione per 100 milioni di dosi Pfizer-BioNTech. https://t.… - Alex_Bonomo : Forse non essere membri della NATO in questo momento concede a Kurz maggiori margini di manovra: l'Austria vuole ac… - ggbram : @Adnkronos In Austria puoi incontrare chi vuoi, con l’obbligo di restare a due metri di distanza. Fonte: - ADUC1 : Stati Uniti d'#Europa. #Draghi critica #Astrazeneca e bacchetta l'#Austria. Bene: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Austria Commercianti in piazza a Trento per protestare contro il decreto Draghi: «Situazione surreale, noi vogliamo solo lavorare» la VOCE del TRENTINO