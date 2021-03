Coronavirus, la variante inglese in quasi il 90 per cento dei casi (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus, la variante inglese in quasi l’87 per cento dei casi. La prevalenza della basiliana è del 4 per cento. ROMA – Coronavirus, la variante inglese continua ad essere prevalente nel nostro Paese. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, la mutazione registrata per prima nel Regno Unito è stata riscontrata in quasi il 90% dei casi, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Restano stabili, invece, i numeri delle altre varianti. La prevalenza brasiliana è del 4% (0%-32%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. Nelle prossime settimane continueranno tutti gli accertamenti del caso per verificare l’avanzamento delle ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021), lainl’87 perdei. La prevalenza della basiliana è del 4 per. ROMA –, lacontinua ad essere prevalente nel nostro Paese. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, la mutazione registrata per prima nel Regno Unito è stata riscontrata inil 90% dei, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Restano stabili, invece, i numeri delle altre varianti. La prevalenza brasiliana è del 4% (0%-32%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. Nelle prossime settimane continueranno tutti gli accertamenti del caso per verificare l’avanzamento delle ...

