Coronavirus Italia, pioggia di arresti. Dati falsi sui contagi Covid: cosa sta succedendo (Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri del Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Trapani, su richiesta, in via di assoluta urgenza, della procura, nei confronti di appartenenti al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato della Salute della Regione. Gli arrestati, secondo quanto riferito, davano falsi Dati sulla situazione epidemiologica a livello regionale, alterando il flusso dei Dati riguardante la pandemia di Covid-19 e modificando il numero dei positivi e dei tamponi, diretto all'Istituto Superiore di Sanità, sulla base dei quali adottare i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus. I reati contestati sono falso materiale ... Leggi su howtodofor (Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri del Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare aglidomiciliari, emessa dal gip di Trapani, su richiesta, in via di assoluta urgenza, della procura, nei confronti di appartenenti al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato della Salute della Regione. Gli arrestati, secondo quanto riferito, davanosulla situazione epidemiologica a livello regionale, alterando il flusso deiriguardante la pandemia di-19 e modificando il numero dei positivi e dei tamponi, diretto all'Istituto Superiore di Sanità, sulla base dei quali adottare i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus. I reati contestati sono falso materiale ...

