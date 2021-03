Coronavirus, in Lombardia 85 morti nelle ultime 24 ore. Forte aumento dei nuovi ingressi in terapia intensiva (Di martedì 30 marzo 2021) Il bollettino del 30 marzo REGIONE Lombardia Coronavirus, il bollettino del 30 marzo 2021nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 3.271 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 1.793) e 85 morti (ieri 88). I ricoverati sono 7.971, di cui 862 in terapia intensiva (ieri 870) e 7.109 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 58, in Forte crescita rispetto ai 22 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 731.541, quello delle vittime arriva a 30.635. Il bollettino di martedì 30 marzo registra un tasso di positività del 7,3% (ieri era all’8,4%), con un totale di 44.289 tamponi effettuati ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Il bollettino del 30 marzo REGIONE, il bollettino del 30 marzo 202124 ore insi contano 3.271positivi al(ieri 1.793) e 85(ieri 88). I ricoverati sono 7.971, di cui 862 in(ieri 870) e 7.109 in area non critica. Inei reparti di rianimazione sono 58, increscita rispetto ai 22 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 731.541, quello delle vittime arriva a 30.635. Il bollettino di martedì 30 marzo registra un tasso di positività del 7,3% (ieri era all’8,4%), con un totale di 44.289 tamponi effettuati ...

