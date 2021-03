Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 30 marzo: i dati alle 17. In Veneto impennata di morti (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di martedì 30 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Ieri i contagi hanno sfiorato quota 13mila in tutta Italia, ma con il fisiologico calo di tamponi del weekend (circa 160mila): 417 i morti, con il numero di attualmente ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021)in, ildi30del Ministero della Salute: dopo le 17 icompleti su Leggo.it a questa pagina. Ieri i contagi hanno sfiorato quota 13mila in tutta, ma con il fisiologico calo di tamponi del weekend (circa 160mila): 417 i, con il numero di attualmente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 417 le vittime, secondo i da… - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - MediasetTgcom24 : Superati i 3 milioni di vaccinati con seconda dose in Italia #covid - Italia_Notizie : Coronavirus: dai tamponi ai vaccini, ecco cosa si può fare in farmacia - LorenzoStefanIT : Succede che in #Austria il cancelliere #Kurz minaccia di bloccare 100 milioni di dosi di vaccino solo per ottenere… -