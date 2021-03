Coronavirus, il presidente del Consiglio Draghi si è vaccinato con Astrazeneca (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-covid nell’hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) IldelMarioe la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-covid nell’hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal...

