Coronavirus, il generale Figliuolo dispone nuove regole per le vaccinazioni (Di martedì 30 marzo 2021) Il commissario Figliuolo ha firmato un'ordinanza che dispone per le regioni l'obbligo di vaccinare non solo i residenti ma anche i domiciliati. Covid, ordinanza Figliuolo: regioni vaccinino anche i semplici domiciliati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Il commissarioha firmato un'ordinanza cheper le regioni l'obbligo di vaccinare non solo i residenti ma anche i domiciliati. Covid, ordinanza: regioni vaccinino anche i semplici domiciliati su Notizie.it.

Advertising

cesarebrogi1 : RT @stefanoa99: Il generale Figliuolo verrà in Lombardia per fare il punto sui vaccini - stefanoa99 : Il generale Figliuolo verrà in Lombardia per fare il punto sui vaccini - MariaAngelaLaC7 : RT @Musumeci_Staff: Al generale Figliuolo oggi abbiamo fatto conoscere un'altra #Sicilia. Una Regione che ha saputo attrezzarsi e organizza… - MarioGuglielmi : Coronavirus, il Generale Figliuolo: “Liguria deve fare 13.200 vaccini al giorno” - Rivierapress24 : Coronavirus, il Generale Figliuolo: “Liguria deve fare 13.200 vaccini al giorno” -