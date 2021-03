Coronavirus | il bollettino di oggi 30 marzo | 67 morti in Emilia | 64 in Campania | 52 in Veneto Ieri 224mila vaccinazioni | ecco i nuovi casi

Advertising

CorriereTorino : In Piemonte 1.861 contagi e 61 decessi Su ricoveri (+18) e terapie intensive (+5) - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #30marzo. #SaluteLazio - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 30 marzo: 46.611 (+300 rispetto a ieri) - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi, il 4,41%. Realizzati anche 2.631 i test rapidi e s… - ellellev_ : RT @CosenzaPage: Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 30 marzo: 46.611 (+300 rispetto a ieri) - - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Di tutti questi nuovi contagiati, 1.196 sono asintomatici e 377 presentano sintomi in unche però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Complessivamente, sale a ...I dati aggiornati con i casi positivi nella Regione Sono 153 i nuovi contagi dain Abruzzo secondo ildi oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 25 morti. Sono complessivamente 64.924 i casi positivi nella Regione dall'inizio dell'emergenza. I positivi con ...Dei nuovi positivi, 377sono i sintomatici. 2837 sono le nuove guarigioni, mentre si aggrava di altre 64 vittime il bilancio dei deceduti: 28 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ...I ricoverati per Covid sono 1.807 (+13 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 32 nuovi decessi.