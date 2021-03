Coronavirus, il bollettino del 30 marzo 2021: 16.017 nuovi casi, l’86% è variante inglese. La situazione in Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 16.017 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 529 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 29 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 16.017 (ieri 12.916) casi testati: 89797 Tamponi (diagnostici e di controllo): 301.451 (ieri 156.691) molecolari: 154649 di cui 13962 positivi pari al 9.02 rapidi: 146802 di cui 2093 positivi pari al 1.42 Attualmente positivi: 562.832 (-3.161) Ricoverati: 29.231, +68 ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 16.017diine 529 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 29. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 16.017 (ieri 12.916)testati: 89797 Tamponi (diagnostici e di controllo): 301.451 (ieri 156.691) molecolari: 154649 di cui 13962 positivi pari al 9.02 rapidi: 146802 di cui 2093 positivi pari al 1.42 Attualmente positivi: 562.832 (-3.161) Ricoverati: 29.231, +68 ...

