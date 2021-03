Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 30 marzo Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 16.017 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 18.687 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 529 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 301.451. Il tasso di positività diminuisce del -2,9% e si attesta al 5,3%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 ad oggi è di 9.759.119 persone. Diminuiscono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva mentre si registra un aumento di 68 ricoveri ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad30: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 16.017 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 18.687 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 529 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 301.451. Il tasso di positività diminuisce del -2,9% e si attesta al 5,3%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 adè di 9.759.119 persone. Diminuiscono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva mentre si registra un aumento di 68 ricoveri ...

