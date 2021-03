Coronavirus, i dati di oggi – 16.017 nuovi casi, 529 decessi e calo dei ricoverati in intensiva. Ma non ci sono i numeri della Sicilia (Di martedì 30 marzo 2021) sono 16.017 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Italia, su 301.451 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende così al 5,3%, mentre sale ancora il numero dei decessi: 529 in un giorno. Il bollettino del ministero della Salute però non tiene conto dei numeri della Sicilia: con l’inchiesta sui dati falsati che ha portato a tre arresti e alle dimissioni dell’assessore regionale Ruggero Razza (anche lui indagato), la Regione oggi non ha comunicato nessun valore. Mancano sia i nuovi casi accertati sia gli ingressi e le uscite dagli ospedali, oltre al numero dei morti. Guardando al resto d’Italia, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)16.017 idiaccertatiin Italia, su 301.451 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende così al 5,3%, mentre sale ancora il numero dei: 529 in un giorno. Il bollettino del ministeroSalute però non tiene conto dei: con l’inchiesta suifalsati che ha portato a tre arresti e alle dimissioni dell’assessore regionale Ruggero Razza (anche lui indagato), la Regionenon ha comunicato nessun valore. Mancano sia iaccertati sia gli ingressi e le uscite dagli ospedali, oltre al numero dei morti. Guardando al resto d’Italia, i ...

