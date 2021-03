Coronavirus | bollettino 30 marzo | 16 017 contagi e 529 morti

(Di martedì 30 marzo 2021) L’ultimomedico sull’epidemia darilasciato dalla Protezione Civile mette al corrente dell’attuale situazione in Italia L’epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco dell’indice dio Rt. Frenano intanto sia la curva dei ricoveri nelle terapie intensive che quella dei relativi ingressi giornalieri. Secondo le analisi del matematico Giovanni Sebastiani rallenta anche L'articolo proviene da Inews.it.

Attesa per il nuovosui contagi da. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Ue, test in partenza, quarantena di 5 giorni e ...Sono 153 i nuovi contagi dain Abruzzo secondo ildi oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 25 morti. Sono complessivamente 64.924 i casi positivi nella Regione dall'inizio dell'emergenza. I positivi con ...Sei i decessi avvenuti dalla mezzanotte, i restanti sono stati appurati 'con covid' post mortem. Nell'Astigiano il bilancio arriva a 639 (+6 rispetto ieri) ...La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 16.017 nuovi casi con 301.451 tamponi e 529 vittime. Ieri ci sono stati 12 ...