Coronavirus, AstraZeneca raccomandato in Germania solo per gli over 60. Ma può essere dato ai più giovani su indicazione medica (Di martedì 30 marzo 2021) Germania ANSA Il vaccino AstraZenecaUn nuovo stop per AstraZeneca Nonostante il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), in Germania il Comitato permanente per la vaccinazione (Stiko) ha raccomandato il preparato di AstraZeneca solo per gli over 60 anni. La notizia è stata pubblicata dall’Augsburger Allgemeine. Nella bozza della raccomandazione, tuttavia, si legge che il vaccino di Oxford potrà essere somministrato anche a pazienti più giovani, a discrezione del medico curante. Sempre in Germania, il Land di Berlino ha deciso di interrompere le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne sotto ai 60 anni. La decisione è stata presa in via ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021)ANSA Il vaccinoUn nuovo stop perNonostante il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), inil Comitato permanente per la vaccinazione (Stiko) hail preparato diper gli60 anni. La notizia è stata pubblicata dall’Augsburger Allgemeine. Nella bozza della raccomandazione, tuttavia, si legge che il vaccino di Oxford potràsomministrato anche a pazienti più, a discrezione del medico curante. Sempre in, il Land di Berlino ha deciso di interrompere le vaccinazioni conper le donne sotto ai 60 anni. La decisione è stata presa in via ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca - repubblica : Coronavirus, il vaccino AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria - repubblica : Coronavirus, Germania divisa sul vaccino AstraZeneca: Berlino e altre città lo vietano per gli 'under 60' - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Vaccini, #Berlino sospende #AstraZeneca su under 60 - wagjuer : RT @repubblica: Coronavirus, il vaccino AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria -