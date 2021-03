Coronavirus, ancora scandali nella gestione: dopo la Lombardia e le mascherine, la Sicilia e i dati falsati (Di martedì 30 marzo 2021) dopo lo scandalo mascherine in Lombardia, ora al centro dell’attenzione ci finisce anche la Sicilia, infatti dalle intercettazioni che sono andate avanti dal mese di novembre, risulta che i dati che la Regione Sicilia ha trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità, sono falsi. Tutti questi dati sulla trasmissione del virus in Sicilia sono stati falsati proprio per non consentire che la Regione finisse nella zona rossa, ovvero la zona che prevede l’applicazione delle restrizioni più dure. Secondo le indagini dei Carabinieri, molto probabilmente, i vari dati relativi alla diffusione pandemica sul suolo Siciliano sono stati falsati ancora all’inizio della ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021)lo scandaloin, ora al centro dell’attenzione ci finisce anche la, infatti dalle intercettazioni che sono andate avanti dal mese di novembre, risulta che iche la Regioneha trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità, sono falsi. Tutti questisulla trasmissione del virus insono statiproprio per non consentire che la Regione finissezona rossa, ovvero la zona che prevede l’applicazione delle restrizioni più dure. Secondo le indagini dei Carabinieri, molto probabilmente, i varirelativi alla diffusione pandemica sul suolono sono statiall’inizio della ...

