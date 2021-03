Coronavirus, a Berlino e Monaco stop ad AstraZeneca per le donne under 60. L’Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer (Di martedì 30 marzo 2021) GERMANIA ANSA Il vaccino AstraZenecaUn nuovo stop per AstraZeneca Nonostante il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) in Germania il Land di Berlino ha deciso di interrompere le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne sotto ai 60 anni. Lo ha annunciato la Senatrice responsabile della sanità berlinese Dilek Kalayci, riferendo di nuovi dati sugli effetti collaterali. Anche in Germania, come in Italia, le somministrazioni del vaccino erano state interrotte dopo alcuni casi sospetti di pazienti che avevano avuto episodi tromboembolici dopo aver ricevuto il vaccino. Ma dopo l’ok dell’Ema le vaccinazioni con AstraZeneca sono riprese anche in Germania. La decisione è stata presa in via precauzionale in vista di un incontro, previsto per ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) GERMANIA ANSA Il vaccinoUn nuovoperNonostante il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) in Germania il Land diha deciso di interrompere le vaccinazioni conper lesotto ai 60 anni. Lo ha annunciato la Senatrice responsabile della sanità berlinese Dilek Kalayci, riferendo di nuovi dati sugli effetti collaterali. Anche in Germania, come in Italia, le somministrazioni del vaccino erano state interrotte dopo alcuni casi sospetti di pazienti che avevano avuto episodi tromboembolici dopo aver ricevuto il vaccino. Ma dopo l’ok dell’Ema le vaccinazioni consono riprese anche in Germania. La decisione è stata presa in via precauzionale in vista di un incontro, previsto per ...

Advertising

RixR2T : RT @colvieux: #Berlino: le maschere ffp2 (n95) ora sono obbligatorie. Niente più maschere chirurgiche o maschere in tessuto sui mezzi pubbl… - giuspalt : RT @askanews_ita: L’autorità municipale di Berlino sospende l’uso di #AstraZeneca per gli under-60 - askanews_ita : L’autorità municipale di Berlino sospende l’uso di #AstraZeneca per gli under-60 - uvillanilubelli : RT @KaterCollective: A #Berlino e in altri Länder stop al vaccino #AstraZeneca per gli under-60, in particolare le donne - gruppo più rappr… - arabafenice8888 : ??#Sospeso ancora il #vaccino #AstraZeneca a #Berlino ti chiamano #negazionista o altro perché vorresti più notizi… -