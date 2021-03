Coppa Italia, niente Roma per la finale: Juventus-Atalanta a Reggio Emilia, trasloco da un milione di euro (Di martedì 30 marzo 2021) niente Olimpico per la finale di Coppa Italia 2019/20.Per la prima volta dal 2008, la finale di Coppa Italia non si disputerà a Roma. Il 19 maggio, infatti, sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare la sfida tra Juventus e Atalanta. A riportarlo è Repubblica, secondo cui, la Regione Emilia-Romagna, avrebbe presentato un'offerta che garantirà alla Lega Serie A poco meno di un milione di euro.Una decisione già presa ma per cui si attenderebbe solo l'ufficialità, che arriverà dal Consiglio di Lega nei prossimi giorni. Una scelta agevolata dal fatto che entrambe le società erano contrarie a giocare a Milano, ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021)Olimpico per ladi2019/20.Per la prima volta dal 2008, ladinon si disputerà a. Il 19 maggio, infatti, sarà il Mapei Stadium diad ospitare la sfida tra. A riportarlo è Repubblica, secondo cui, la Regionegna, avrebbe presentato un'offerta che garantirà alla Lega Serie A poco meno di undi.Una decisione già presa ma per cui si attenderebbe solo l'ufficialità, che arriverà dal Consiglio di Lega nei prossimi giorni. Una scelta agevolata dal fatto che entrambe le società erano contrarie a giocare a Milano, ...

Advertising

Atalanta_FR : La finale de Coppa Italia contre la Juventus aura lieu au Mapei Stadium, à Reggio Emilia. (La Repubblica) - Mediagol : #CoppaItalia, niente Roma per la finale: #Juventus-#Atalanta a Reggio Emilia, trasloco da un milione di euro… - _SiGonfiaLaRete : Scelta la location per la finale di Coppa Italia - GPENDURO : SECONDO ROUND DEGLI ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO IN SICILIA: IL TEAM SPECIA C4B HONDA-REDMOTO NELLA TOP FIVE CON LUCA M… - CalcioNapoli24 : -