Coppa del Mondo, quinto posto per Luca Tomasoni nell'individual race di Madonna di Campiglio (Di martedì 30 marzo 2021) Il primo podio in Coppa del Mondo è sfuggito a Luca Tomasoni per poco meno di due minuti. Il 18enne di Castione della Presolana ha infatti concluso in quinta posizione l'individual race di Madonna di Campiglio, ultimo appuntamento del massimo circuito mondiale. Reduce dall'ottavo posto nella vertical race, l'alfiere dello Sci Club Presolana – Monte Pora ha completato la prova dedicata alle Under 20 in 1h29'09", distante 2'47" dall'austriaco Paul Verbnjak. Le nevi delle Dolomiti di Brenta hanno però consegnato un importante verdetto alla Nazionale Italiana di sci alpinismo. La località trentina ha infatti ospitato il trionfo di Robert Antonioli che, complice la sesta posizione nella competizione, si è aggiudicato la classifica generale ...

