Convocato a 44 anni per il vaccino a Milano, perché io e non gli anziani? (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Giampiero, 44 anni, direttore del marketing in un'azienda farmaceutica a Milano, due giorni fa è stato Convocato negli spazi della Fiera con un sms dalla Regione Lombardia per essere vaccinato. Ha cercato in tutti i modi di lasciare la sua dose a un anziano, facendo proprio lo spirito delle indicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi che, nei giorni scorsi, aveva invitato le Regioni a dare la priorità ad anziani e fragili, ma gli è stato spiegato che non è possibile. "Se lei non va, non è possibile chiamare qualcuno più bisognoso" “Ho chiamato il numero verde della Regione - racconta all'AGI - e ho spiegato che mi sembrava di rubare il posto a qualcuno che aveva più bisogno di me, chiedendo se fosse possibile lasciare la dose a un'altra persona. L'operatore, dopo essersi consultato con un ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Giampiero, 44, direttore del marketing in un'azienda farmaceutica a, due giorni fa è statonegli spazi della Fiera con un sms dalla Regione Lombardia per essere vaccinato. Ha cercato in tutti i modi di lasciare la sua dose a un anziano, facendo proprio lo spirito delle indicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi che, nei giorni scorsi, aveva invitato le Regioni a dare la priorità ade fragili, ma gli è stato spiegato che non è possibile. "Se lei non va, non è possibile chiamare qualcuno più bisognoso" “Ho chiamato il numero verde della Regione - racconta all'AGI - e ho spiegato che mi sembrava di rubare il posto a qualcuno che aveva più bisogno di me, chiedendo se fosse possibile lasciare la dose a un'altra persona. L'operatore, dopo essersi consultato con un ...

