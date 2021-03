Contributi a fondo perduto: da oggi si possono richiedere. Guida su calcolo calo fatturato (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi, martedì 30 marzo 2021, e fino al 28 maggio si potranno richiedere i Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegno licenziato dal governo Draghi una settimana fa. Quali dettagli sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella sua Guida sulla presentazione dell’istanza? Ultimi sondaggi Tp: lentezza campagna vaccinale colpa Ue per un terzo italiani Contributi a fondo perduto: i requisiti possono richiedere i Contributi a fondo perduto tutti i soggetti titolari di Partita Iva che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario residenti o stabiliti in Italia che nell’anno 2019 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 30 marzo 2021) Da, martedì 30 marzo 2021, e fino al 28 maggio si potrannoprevisti dal Decreto Sostegno licenziato dal governo Draghi una settimana fa. Quali dettagli sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella suasulla presentazione dell’istanza? Ultimi sondaggi Tp: lentezza campagna vaccinale colpa Ue per un terzo italiani: i requisititutti i soggetti titolari di Partita Iva che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario residenti o stabiliti in Italia che nell’anno 2019 ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Decreto Sostegni, da oggi le domande per i contributi a fondo perduto: come fare... - infoiteconomia : Contributi a fondo perduto per partite Iva: come fare domanda oggi (occhio agli errori da evitare) - MilaniRo_HR : Scadenzario fiscale, come richiedere i contributi a #fondoperduto: - FBusbani : RT @FondazioneStudi: Sei tra i beneficiari dei contributi a fondo perduto ?? previsti dal decreto Sostegni? Se sì, come fare domanda? Tutto… - LinaVadal : RT @Today_it: Contributi a fondo perduto per partite Iva: come fare domanda oggi (occhio agli errori da evitare) -