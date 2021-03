Confindustria Lecco Il sì all’unione con Bergamo (Di martedì 30 marzo 2021) Fusione: il via libera dell’assemblea dei soci di Lecco e Sondrio, contestuale a quello orobico - Il presidente Riva: «La nuova associazione avrà più capacità progettuale e mezzi per tutto il sistema produttivo» Leggi su ecodibergamo (Di martedì 30 marzo 2021) Fusione: il via libera dell’assemblea dei soci die Sondrio, contestuale a quello orobico - Il presidente Riva: «La nuova associazione avrà più capacità progettuale e mezzi per tutto il sistema produttivo»

Advertising

ConfindustriaLS : Il Protocollo per la fusione di @ConfindustriaLS e @ConfindustriaBG, da compiersi entro il 2022, è stato approvato… - VaLsaSsInaNews1 : CONFINDUSTRIA: PROTOCOLLO PER LA FUSIONE LECCO-SONDRIO CON BERGAMO - - LeccoNews : CONFINDUSTRIA LOMBARDIA NORD. PROTOCOLLO PER LA FUSIONE TRA LECCO-SONDRIO E BERGAMO | 30/03/2021 - - recifar : Leggo che anche Le associazioni di Confindustria Bergamo e Lecco/Sondrio vanno verso la fusione. Se penso alla fat… - Bergamonews : -