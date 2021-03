Concorso Ministero Esteri per 400 collaboratori | come fare domanda

Leggi su leggioggi

(Di martedì 30 marzo 2021) Ultime settimane per partecipare aldeldegliper 400. Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26 febbraio 2021, prevede infattitermine ultimo per la presentazione dellail 12 aprile 2021. Ricordiamo che ilriguarda due diverse figure professionali, in particolare: collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, per cui sono previsti 375 posti; collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, per cui sono previsti 25 posti. Vedremo nei prossimi paragrafi le istruzioni su, quali documenti allegare, quali requisiti sono richiesti....