Concorso Barilla, 4 mila euro a chi designa un nuovo formato di pasta secca

Olio, pasta, vino e mozzarella: le 10 eccellenze biologiche della tradizione italiana guarda le foto Dove c'è Barilla, c'è… un designer. Il noto brand del settore alimentare – conosciuto internazionalmente soprattutto come produttore di pasta secca – ha lanciato un contest dedicato a tutti i suoi clienti (ma non solo) maggiorenni, che abbiano voglia di mettere in campo tutta la loro creatività. Il marchio, che esiste sul mercato dal lontano 1877, ha indetto un Concorso chiamato Barilla New pasta Shape.

