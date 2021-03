Concorso Banca d’Italia per 30 esperti discipline economiche: avviso sulle prove ad aprile (Di martedì 30 marzo 2021) *aggiornamento del 30.03.2021: Nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n.25 è stato reso noto il rinvio della comunicazione del calendario prove al mese di aprile. Non è stata indicata una data di uscita precisa. Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 23-10-2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Banca d’Italia per 30 esperti in discipline economiche. L’assunzione sarà a tempo indeterminato per: 15 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali; 10 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie; 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche da destinare alle unita’ di analisi e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 marzo 2021) *aggiornamento del 30.03.2021: Nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n.25 è stato reso noto il rinvio della comunicazione del calendarioal mese di. Non è stata indicata una data di uscita precisa. Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 23-10-2020 è stato pubblicato il bando diper 30in. L’assunzione sarà a tempo indeterminato per: 15con orientamento nelleeconomico-aziendali; 10con orientamento nelleeconomico-finanziarie; 5con orientamento nelleeconomico-politiche da destinare alle unita’ di analisi e ...

