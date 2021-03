Concorsi Pa, Brunetta: “Lo sblocco domani nel Decreto Covid” (Di martedì 30 marzo 2021) “domani nel Decreto Covid il governo sbloccherà tutti i Concorsi della pubblica amministrazione”. Ad annunciarlo è il ministro per la Pa Renato Brunetta intervenendo alla presentazione della Relazione 2020 del Cnel sui livelli di qualità dei servizi offerti dalle Pa centrali e locali. “Ieri il Comitato tecnico scientifico, dopo un utile confronto sulla base delle mie proposte, – ha spiegato il ministro – ha consentito di sbloccare tutti i Concorsi della pubblica amministrazione bloccati dal Covid. Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i Concorsi e farli magari anche meglio del passato, basta ai Concorsi con carta e penna”. “Il valore di questa decisione che sarà contenuta domani nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “nelil governo sbloccherà tutti idella pubblica amministrazione”. Ad annunciarlo è il ministro per la Pa Renatointervenendo alla presentazione della Relazione 2020 del Cnel sui livelli di qualità dei servizi offerti dalle Pa centrali e locali. “Ieri il Comitato tecnico scientifico, dopo un utile confronto sulla base delle mie proposte, – ha spiegato il ministro – ha consentito di sbloccare tutti idella pubblica amministrazione bloccati dal. Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti ie farli magari anche meglio del passato, basta aicon carta e penna”. “Il valore di questa decisione che sarà contenutanel ...

