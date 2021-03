Comune di Milano appiana rosso da 300 milioni con aiuto dal Governo

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) MILANO – La stima in sussidi governativi che aiuteranno il Comune di Milano a recuperare i 300 milioni di mancate entrate è pari a 200 milioni di euro circa. Lo afferma l’assessore al Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca, durante l’illustrazione del Bilancio previsionale 2021-2023 in commissione a Palazzo Marino. Un bilancio “da presentare in equilibrio per un vincolo costituzionale”, ricorda l’assessore, che dunque spiega come l’amministrazione riuscirà ad appianare l’ammanco. Tasca spiega come tramite un risparmio di spesa il Comune sia riuscito a contrarre quei 300 milioni a 250, a cui poi si dovrebbero aggiungere quelli provenienti da Palazzo Chigi, che a Milano stimano appunto in 200 milioni.