Comunali Milano, Sala: "Alleanza coi 5 stelle? Difficile trovare soluzioni se non si schierano in modo definitivo nel centrosinistra" – Video (Di martedì 30 marzo 2021) "L'Italia è l'unico Paese dove non si va a votare e mi sembra più una cosa voluta dai partiti che non dalla situazione visto che si va a votare ovunque". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Ci siamo fermati qualche settimana, ora stiamo riprendendo con intensità e nel weekend dopo Pasqua presenteremo la lista Volt e quello dopo la mia lista civica. Se il Movimento 5 stelle non si pone in maniera definitiva nell'alveo del centrosinistra è Difficile trovare soluzioni" ha aggiunto il sindaco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

