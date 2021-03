Commissione Ue, altri 13 miliardi per la cassa integrazione. Circa 2 miliardi all’Italia (Di martedì 30 marzo 2021) La Commissione europea ha notificato oggi di aver erogato altri 13 miliardi di euro a sei Stati membri dell'Ue per la sesta tranche del programma comunitario Sure di sostegno finanziario ai sistemi nazionali di cassa integrazione. E' la terza erogazione del 2021. Nell'ambito delle operazioni odierne, l'Italia ha ricevuto 1,87 miliardi di euro, la Repubblica ceca 1 miliardo di euro, il Belgio 2,2 miliardi, la Spagna 4,06 miliardi, l'Irlanda 2,47 miliardi, e la Polonia 1,4 miliardi. È la prima volta che l'Irlanda riceve finanziamenti nell'ambito di questo strumento. Gli altri cinque paesi avevano già ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 marzo 2021) Laeuropea ha notificato oggi di aver erogato13di euro a sei Stati membri dell'Ue per la sesta tranche del programma comunitario Sure di sostegno finanziario ai sistemi nazionali di. E' la terza erogazione del 2021. Nell'ambito delle operazioni odierne, l'Italia ha ricevuto 1,87di euro, la Repubblica ceca 1 miliardo di euro, il Belgio 2,2, la Spagna 4,06, l'Irlanda 2,47, e la Polonia 1,4. È la prima volta che l'Irlanda riceve finanziamenti nell'ambito di questo strumento. Glicinque paesi avevano già ...

