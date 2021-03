Come saranno somministrati i vaccini in farmacia? Ecco il protocollo (Di martedì 30 marzo 2021) Roberto Speranza, ha firmato il protocollo con le Regioni e i farmacisti per far partire in sicurezza le somministrazioni anche in tutte le farmacie. "La campagna di vaccinazione è la vera chiave per ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Roberto Speranza, ha firmato ilcon le Regioni e i farmacisti per far partire in sicurezza le somministrazioni anche in tutte le farmacie. "La campagna di vaccinazione è la vera chiave per ...

Advertising

ItaliaViva : Le riaperture ci saranno e saranno stabilite sulla base di dati scientifici come abbiamo sempre chiesto. Il prossim… - FBiasin : Dalla rata per #Hakimi, a quella per #Lukaku, fino agli stipendi: l'#Inter fa sapere che tutti gli impegni saranno… - NicolaMorra63 : Beati gli ultimi perchè saranno i primi... Ma, in Calabria, non siamo affatto gli ultimi quanto ai vaccinati nella… - tecnoandroidit : Vodafone: le tre nuove offerte fino a 100GB saranno disponibili per poco - Non ci sono altre aziende che riescono… - Pensant50024857 : @Pixty3 @ClinicamenteB Dobbiamo fermare questo genocidio altrimenti i posteri ci accusarenno di aver accettato tutt… -