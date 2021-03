Colley nel mirino della Premier League | la posizione della Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Omarsta vivendo la sua miglior stagione con la maglia: le ottime prestazioni del difensore non sono passate inosservate tra i club europei Dopo due stagioni tra alti e bassi, Omarsembra aver finalmente trovato il giusto equilibrio. Prestazioni da vero leader con la maglia blucerchiata che hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino a ben 15 milioni di euro e che non sono passate inosservate a diversi club europei. In estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per assicurarsi il giocatore gambiano arrivato a titolo definitivo all’ombraLanterna nell’estate del 2018, con il patron Massimo Ferrero che ha versato nelle casse del Genk una cifra pari a 8 milioni: l’ennesima plusvalenza che potrebbe andare in porto ...