Cobolli Gigli | «Tanta confusione intorno a Dybala Ronaldo? Non lo avrei preso»

Giovanni Cobolli Gigli ha rilasciato un'intervista, parlando così del calciatore della Juventus. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Crc, Giovanni Cobolli Gigli ha toccato diversi temi legati alla Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport. CALCIOMERCATO – «Negli ultimi due anni la squadra non è stata rinforzata a dovere, inoltre si è creata Tanta confusione attorno a Dybala. Hanno cercato di cederlo, ma non ci sono riusciti. E' complicato per l'argentino trovare le giuste motivazioni in una situazione del genere, eppure avrebbe dovuto essere il fulcro della Juve». CRISTIANO Ronaldo – «A dire la verità io non lo avrei acquistato. Da quanto mi risulta, questo era anche il pensiero dell'ex ...

