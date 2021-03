CNH Industrial in grande rialzo su possibile offerta di FAW per Iveco (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo a Piazza Affari CNH Industrial, che si attesta a 13,32, con un aumento del 3,22%. Il titolo del gruppo italo-statunitense attivo nel settore dei veicoli commerciali, Industriali e per l’agricoltura sembrerebbe reagire positivamente alle indiscrezioni di stampa, che vorrebbero la casa automobilistica cinese FAW pronta a fare un’offerta per rilevare Iveco. Iveco, società con sede a Torino e specializzata nella produzione di veicoli Industriali e autobus, è controllata al 100% da CNH Industrial, la quale dal 2019 sta portando avanti un processo di riorganizzazione delle attività che prevede la separazione delle attività di produzione di attrezzature agricole dalle attività di veicoli commerciali. Il gruppo automobilistico cinese avrebbe fatto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo a Piazza Affari CNH, che si attesta a 13,32, con un aumento del 3,22%. Il titolo del gruppo italo-statunitense attivo nel settore dei veicoli commerciali,i e per l’agricoltura sembrerebbe reagire positivamente alle indiscrezioni di stampa, che vorrebbero la casa automobilistica cinese FAW pronta a fare un’per rilevare, società con sede a Torino e specializzata nella produzione di veicolii e autobus, è controllata al 100% da CNH, la quale dal 2019 sta portando avanti un processo di riorganizzazione delle attività che prevede la separazione delle attività di produzione di attrezzature agricole dalle attività di veicoli commerciali. Il gruppo automobilistico cinese avrebbe fatto ...

