City-Aguero ai saluti | Touré esalta il Kun | “Una leggenda | il migliore della storia del club”

(Di martedì 30 marzo 2021) Solitamente è sempre difficile individuare una top 11 di ogni squadra. Non è un compito facile, specialmente per chi ha avuto tanti campioni nella propria rosa. Secondo Yaya, però, non è troppo complicato scegliere il miglior attaccante del Manchester. L'ex centrocampista è convinto che Sergiosia ilper distacco nel suo ruolo.OMAGGIOha omaggiato l'ex compagno a Talksport: "È il miglior attaccante che il Manchesterabbia mai avuto, senza dubbio. Ha segnato oltre 200 reti ed è qualcosa di incredibile. Unaper questoma tutte le cose hanno una fine". ITA Sport Press.

Ieri il Manchesterha spiazzato tutti: al termine della stagione, Sergiolascerà il club dopo dieci lunghi anni. L'attaccante argentino diventa così un pezzo da novanta del calciomercato estivo. Non mancano ...Ecco la rivelazione Calciomercato Juventus/ Potrebbe essere il Kunil prossimo colpo a parametro zero della Juventus. L'argentino, come confermato dal Manchesterin una nota ...L’addio di Sergio Aguero al Manchester City può aprire diversi scenari intriganti. Il calciomercato dell’Inter vi è direttamente coinvolto, considerando la necessità di un profilo di esperienza per ...Sergio Aguero sarà uno dei pezzi forti del prossimo mercato, sia il Manchester City sia lo stesso calciatore hanno annunciato il divorzio.