Cina | progressi nelle vaccinazioni potrebbero far aumentare il PIL del 9 | 3%

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – L’ambizioso piano vacle cinese, che prevede di immunizzare il 40% della popolazione entro giugno, potrebbe farpiù del previsto l’economia del Paese nel 2021. A sostenerlo è Oxford Economics, secondo il quale la fiducia delle imprese e la spesa dei consumatori migliorerebbero al punto da far incrementare il PIL del 9,3%. Ciò sarebbe in un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al tasso di crescita del prodotto interno lordo stimato dallo scenario di base dell’8,9% di Oxford Economics, secondo un rapporto pubblicato oggi. Raggiungere il 40% di popolazione vacta non è però semplice: significa inoculare 10 milioni di persone al giorno, il doppio del ritmo attuale. Secondo le stime dell’istituto di analisi economica, se Pechino fosse in grado di mantenere quel ritmo di vaczione anche ...