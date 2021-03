Ciclismo | Ranking UCI | Roglic sempre in testa | Nizzolo migliore azzurro Italia quinta Nazione

(Di martedì 30 marzo 2021) Primozsaldamente inalUCI, la classifica siglata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, lo scorso anno vincitore della Vuelta di Spagna e secondo al Tour de France, occupa la prima posizione con 4502 punti, senza alcuna variazione durante l’ultima settimana caratterizzata da Giro di Catalogna e Gand-Wevelgem. Il balcanico ha un margine cospicuo sul connazionale Tadej Pogacar, il quale ha iniziato la stagione con una bellissima affermazione alla Tirreno-Adriatico e insegue a 3505 punti. Il belga Wout van Aert, trionfatore alla Gand-Wevelgem, ha rafforzato il suo terzo posto con 3386 punti. A inseguirlo il suo eterno rivale, ovvero l’olandese Mathieu van der Poel, che non ha preso parte all’appuntamento di domenica dopo essere salito sul podio ad Harelbake. Il ...

Tornando aldell'Uci, nella classifica a squadre comanda proprio - anche grazie ai ...femminile Ballerini, ma non soltanto. Nella graduatoria femminile ha iniziato ad affacciarsi anche ...Se si guarda al, Nibali e Ganna sono stati gli unici atleti veramente capaci di regalarci ... E' il numero 10 del. Molte speranza, poi, sono riposte nell'altoatesino Sinner e nel ...Primoz Roglic è sempre saldamente in testa al ranking UCI, la classifica siglata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, lo scorso anno vincitore della Vuelta di Spagna e se ...Grande balzo del canturino Davide Ballerini, nel ranking mondiale dell’Uci, l’Unione ciclistica internazionale. L’aggiornamento è stato pubblicato dopo la Milano-Sanremo, la “classicissima” andata in ...