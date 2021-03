Ciclismo | Peter Sagan non rinnova con la Bora-Hansgrohe? Il Team Manager | “Ci stiamo pensando”

(Di martedì 30 marzo 2021) Anche se la stagione ciclistica sta entrando nella sua fase calda grazie alla primavera, le squadre World Tour cominciano a pensare anche alla loro composizione per il prossimo anno. Il ciclomercato del 2022 sta già iniziando a prendere forma, saranno tanti i movimenti che caratterizzeranno la prossima offseason. E tra coloro che potrebbero cambiare casacca, c’è anche. Lo slovacco, tre volte campione del mondo, è in scadenza di contratto con la, ma la squadra tedesca potrebbe decidere di alleggerire il proprio portafogli: l’ex Liquigas costa infatti cinque milioni di euro annui, cifra molto alta per un ciclista che il prossimo 26 gennaio compirà 32 anni, entrando dunque nella fase cosiddetta ‘calante’ della propria carriera, nonostante la sua classe rimanga immutata. A confermare ...

Advertising

banter_peter : @StefanoPutinati Munari è un intrattenitore di rugby pazzesco. Nel podio con Tranquillo metterei Bruno Gattai per l… - Eurosport_IT : Hulk è tornato per davvero? ??????????? #EurosportCICLISMO | #PeterSagan | #Sagan - alessiospiga : Bentornato Hulk ?? ?@petosagan? - giornaleradiofm : Ciclismo, Giro di Catalogna: Sagan ritrova la vittoria: (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Lo slovacco Peter Sagan, con il tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Peter

... primo per tre volte (1992, 1993 e 2002) come leggende delbelga quali Rik Van Looy, Tom ... A questo elenco si è aggiunto nel 2018Sagan, che ha vinto per la terza volta in carriera la ...Nulla da fare per i velocisti, come già preannunciato ieri daSagan. Tutto ilLIVE su Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! Volta a Catalunya Sagan ...Anche se la stagione ciclistica sta entrando nella sua fase calda grazie alla primavera, le squadre World Tour cominciano a pensare anche alla loro composizione per il prossimo anno. Il ciclomercato d ...Alessandro, che cosa ti ha lasciato la Gent – Wevelgem? “Mi è sembrata una delle corse più dure da correre in Belgio. Il vento ha reso la gara più complicata, nervosa e dispendiosa del solito. C’è sta ...