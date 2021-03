Ciclismo | Matteo De Bonis positivo all’EPO Giro d’Italia a rischio per la Vini-Zabù

(Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata odierna, l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha annunciato che al corridore italianoDe, portacolori della, è stato notificato un riscontro analitico avverso (AAF) per l’eritropoietina (EPO), in un campione raccolto durante un controllo fuori gara tenutosi lo scorso 16 febbraio 2021. Questa verifica antidoping era stata fissata ed eseguita dall’International Testing Agency (ITA), l’agenzia di riferimento per la lotta al doping cui l’UCI si è affidata dal 1° gennaio 2021. Il corridore laziale, classe 1995, ha il diritto di richiedere e assistere alle controanalisi. In conformità con le Regole Antidoping dell’UCI, il corridore è stato provvisoriamente sospeso fino alla verifica del campione B. Ma oltre a questo, c’è un altro fattore che coinvolge pesantemente la ...

L'Uci, in una nota, ricorda che, per la Vini Zabù, si tratta del secondo caso di positività, dopo quello annunciato il 22 ottobre 2020 e che coinvolseSpreafico al Giro d'Italia. Alla luce di ......positività - si legge nella nota ufficiale della Federazione Internazionale - è la seconda in un periodo di dodici mesi per la Vini Zabù dopo quella annunciata il 22 ottobre 2020 ai danni di...Nella giornata odierna, l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha annunciato che al corridore italiano Matteo De Bonis, portacolori della Vini Zabù, è stato notificato un riscontro analitico avverso ...(ANSA-AFP) - ROMA, 30 MAR - Matteo De Bonis, corridore della Vini Zabù, è risultato positivo all'Epo, in occasione di un controllo fuori competizione effettuato il 16 febbraio scorso. Lo ha annunciato ...