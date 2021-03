Ci risiamo: la Germania vieta Astrazeneca agli under 60 (Di martedì 30 marzo 2021) Non c’è pace su Astrazeneca. Dopo sole due settimane dalla sospensione del vaccino anglo-svedese da parte di mezza Europa guidata da Berlino, le rassicurazioni dell’Ema e la nuova ripartenza delle somministrazioni anche in Italia, in Germania il caso si riapre dopo che città importanti come la capitale e poi tutto il Brandeburgo, Monaco di Baviera, Colonia e tutto il Nord-Reno Vestfalia fermano le inoculazioni agli under 60. A sera, dopo una concitata riunione di Angela Merkel e il ministro della Salute Jens Spahn con i ministri dei Land, la sospensione per gli under 60 viene estesa a tutta la nazione. Stavolta la scelta segue una decisione simile presa dalla Francia la settimana scorsa (niente Astrazeneca per gli under 55) e, fuori Ue, dal Canada. Ma è una decisione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Non c’è pace su. Dopo sole due settimane dalla sospensione del vaccino anglo-svedese da parte di mezza Europa guidata da Berlino, le rassicurazioni dell’Ema e la nuova ripartenza delle somministrazioni anche in Italia, inil caso si riapre dopo che città importanti come la capitale e poi tutto il Brandeburgo, Monaco di Baviera, Colonia e tutto il Nord-Reno Vestfalia fermano le inoculazioni60. A sera, dopo una concitata riunione di Angela Merkel e il ministro della Salute Jens Spahn con i ministri dei Land, la sospensione per gli60 viene estesa a tutta la nazione. Stavolta la scelta segue una decisione simile presa dalla Francia la settimana scorsa (nienteper gli55) e, fuori Ue, dal Canada. Ma è una decisione ...

