Chiuso Live di Barbara D’Urso | Lucio Presta esulta | “Ora bisogna finire il lavoro e chiudere anche Pomeriggio 5” FOTO

Chiuso Live di Barbara D'Urso, Lucio Presta esulta: "Ora bisogna finire il lavoro e chiudere anche Pomeriggio 5"

Barbara annuncia che Live Non è la D'Urso torna a settembre 2021

Era stato annunciato settimane fa è così è stato. Domenica sera, 28 marzo 2021 su Canale 5 è andato in onda l'ultimo appuntamento stagionale di Live Non è la D'Urso. Il talk d'approfondimento della rete ammiraglia Mediaset è stato chiuso con grosso anticipo che, a detta di Barbara D'Urso tornerà nuovamente in autunno. "Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!", ha detto la conduttrice.

