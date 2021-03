Chiodi nascosti nei wurstel | scatta l' allarme dei vigili nel parcheggio di via Terzi Ecco chi chiamare in caso di situazioni sospette

(Di martedì 30 marzo 2021) FALCONARA - 'Chi non vuole bene agli animali non vuol bene neanche alle persone'. Un commento sui social per denunciare l'ennesimo gesto di malvagio che tende a colpire gli animali, in particolare i ...

Gli agenti della polizia locale di Falconara ieri hanno accertato la presenza di pezzi di carne con all'internolasciati nel parcheggio di via Terzi dietro all'ufficio postale di ...Ieri altri wurstel ripieni di viti esono stati trovati nei giardinetti della scuola primaria Rodari e attorno al supermercato Tigre,nell'erba. Subito si è accesa la serena dei ...FALCONARA - «Chi non vuole bene agli animali non vuol bene neanche alle persone». Un commento sui social per denunciare l’ennesimo gesto di malvagio che tende a colpire ...ANCONA - Sette pezzetti di wurstel, accuratamente farciti con viti lunghe 5-6 centimetri: quanto basta per uccidere cani e gatti. Li stava disseminando in via Crocioni, sul marciapiede ...