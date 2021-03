Chiavari | grave incidente nei lavori dello stadio Entella | operaio cade dalle impalcature

(Di martedì 30 marzo 2021)nella mattinata nelloin cui gioca le proprie gare interne l’, squadra di Serie B. Al Comunale di, infatti, in corso iper la ristrutturazione dell’impianto e unè caduto. Soccorsi immediati da parte della società e l’uomo è stato ricoverato con diversi traumi al Policlinico San Martino di Genova: non è in pericolo di vita. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Chiavari, grave incidente nei lavori dello stadio dell'#Entella: operaio cade dalle impalcature -

Ultime Notizie dalla rete : Chiavari grave

La Voce del Tigullio

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe caduto per circa quattro metri riportando un... Un altro incidente è avvenuto a. Un operaio della Virtus Entella che stava lavorando su un ...Genova. Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a, presso il cantiere allestito nello stadio comunale. Secondo le prime ricostruzioni un ...subito hanno valutato come...Grave incidente nella mattinata nello stadio in cui gioca le proprie gare interne l’Entella, squadra di Serie B. Al Comunale di Chiavari, infatti, in corso i lavori per la ristrutturazione ...Un operaio di circa 60 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in cantiere all’interno dello stadio comunale di Chiavari: l’uomo è caduto da un ponteggio e sarebbe in condizioni ...