Chiara Ferragni, il bellissimo gesto dopo la nascita di Vittoria: “Chiedo aiuto a tutti voi” (Di martedì 30 marzo 2021) Vittoria Lucia Ferragni ha una settimana di vita ed è già una star. La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è tornata a casa mercoledì scorso, due giorni dopo la nascita avvenuta nella clinica Mangiagalli di Milano e, come era prevedibile. ha avuto un’accoglienza degna di una principessina. In una casa riempita di fiori e palloncini rosa, Baby V ha anche avuto il suo primo incontro con il fratellino Leone, che l’aveva già vista in videochiamata quando era ancora in ospedale. Il tutto, ovvio, documentato dai genitori che su Instagram hanno condiviso video ma anche tante nuove foto di Baby Vittoria. E piano piano mamma Chiara ha mostrato al pubblico social anche tutti i doni ricevuti per il lieto evento. Amici e parenti hanno reso il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021)Luciaha una settimana di vita ed è già una star. La secondogenita die Fedez è tornata a casa mercoledì scorso, due giornilaavvenuta nella clinica Mangiagalli di Milano e, come era prevedibile. ha avuto un’accoglienza degna di una principessina. In una casa riempita di fiori e palloncini rosa, Baby V ha anche avuto il suo primo incontro con il fratellino Leone, che l’aveva già vista in videochiamata quando era ancora in ospedale. Il tutto, ovvio, documentato dai genitori che su Instagram hanno condiviso video ma anche tante nuove foto di Baby. E piano piano mammaha mostrato al pubblico social anchei doni ricevuti per il lieto evento. Amici e parenti hanno reso il ...

