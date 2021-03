Chiara Ferragni dona i regali ricevuti per la piccola Vittoria alle mamme bisognose | “Noi abbiamo già tutto”

(Di martedì 30 marzo 2021) Entusiasta per l’arrivo della suaha deciso ancora una volta di fare qualcosa per i più bisognosi. Sul proprio profilo Instagram ha detto: “Visto che noi giàtantissimo di, sia cose vecchie di Leo (il primogenito, ndr) sia cose diche riceviamo sempre, vorremmore lettini, passeggini etc. a un’associazione su Milano per. Sapete suggerirmi qualcosa?”. E poi ha precisato: “Appena trovo l’associazione naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi, come me, ha dare saprà dove farlo e chi ha bisogno in prima persona saprà a chi rivolgersi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

