Chi sono i migliori calciatori di inizio 2021, in Italia e nel mondo, secondo il Cies (Di martedì 30 marzo 2021) Lionel Messi trionfa tra i migliori calciatori del mondo per il primo trimestre 2021 secondo il Cies Football Observatory, un gruppo di ricerca che fa capo all'International Centre for Sport Studies (Cies), con sede a Neuchatel in Svizzera, specializzato in analisi statistiche sul calcio. Il gruppo in questione dal 2015 rilascia rapporti statistici basati su diversi parametri (performance, valore delle trasferimenti, età e durata dei contratti dei giocatori, e così via), valutati attraverso una propria metodologia di analisi comparative. Il numero 331 del Weekly Post pubblicato dal Cies mette dunque in luce i calciatori con il punteggio più alto per le partite di campionato nazionali giocate dal 1 gennaio 2021, in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Lionel Messi trionfa tra idelper il primo trimestreilFootball Observatory, un gruppo di ricerca che fa capo all'International Centre for Sport Studies (), con sede a Neuchatel in Svizzera, specializzato in analisi statistiche sul calcio. Il gruppo in questione dal 2015 rilascia rapporti statistici basati su diversi parametri (performance, valore delle trasferimenti, età e durata dei contratti dei giocatori, e così via), valutati attraverso una propria metodologia di analisi comparative. Il numero 331 del Weekly Post pubblicato dalmette dunque in luce icon il punteggio più alto per le partite di campionato nazionali giocate dal 1 gennaio, in ...

Advertising

reportrai3 : Caos vaccini in Lombardia, chi sono i responsabili? Lo abbiamo provato a chiedere a Guido Bertolaso, consulente del… - ZZiliani : Più del primo posto ad inorgoglirmi (a proposito: grazie come sempre a chi mi segue e mi stima) è il diciassettesim… - patriziaprestip : “Non è vera rappresentazione @pdnetwork di un partito con dentro pezzi di un altro partito. La scissione è stato un… - Myryam50988516 : @ilboldri @stanzaselvaggia La polizia qui alle Canarie gira continuamente e multa tutte le persone senza mascherina… - firthoffifth3 : RT @maurosimo66: “Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi… -