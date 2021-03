Chi si vaccina è contagioso? Ecco cosa dicono gli studi (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo quanto riferito dall’ex direttore esecutivo dell’Ema, da uno studio condotto negli Stati Uniti emergerebbe che nel 90% dei casi il soggetto vaccinato non infetta Un primo dato molto importante riguardante i vaccini sarebbe emerso da uno studio condotto negli Stati Uniti sul personale sanitario. Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco e docente di microbiologia all'università di Roma Tor Vergata, intervenendo alla trasmissione Agorà in onda su Rai Tre ha spiegato che “nel 90% il vaccinato non infetta. E se infetta", avendo una carica virale "molto molto bassa, dà un'infezione lieve e quasi sempre asintomatica”. Una notizia degna di nota sulla capacità dei vaccini anti-Covid di riuscire a proteggere non solo la persona dalla malattia, ma anche gli ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo quanto riferito dall’ex direttore esecutivo dell’Ema, da unoo condotto negli Stati Uniti emergerebbe che nel 90% dei casi il soggettoto non infetta Un primo dato molto importante riguardante i vaccini sarebbe emerso da unoo condotto negli Stati Uniti sul personale sanitario. Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco e docente di microbiologia all'università di Roma Tor Vergata, intervenendo alla trasmissione Agorà in onda su Rai Tre ha spiegato che “nel 90% ilto non infetta. E se infetta", avendo una carica virale "molto molto bassa, dà un'infezione lieve e quasi sempre asintomatica”. Una notizia degna di nota sulla capacità dei vaccini anti-Covid di riuscire a proteggere non solo la persona dalla malattia, ma anche gli ...

