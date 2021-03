“Chi è vaccinato non contagia nel 90% dei casi” | VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e docente di microbiologia all’università di Roma Tor Vergata ha spiegato ad Agorà cosa dice lo studio CDC sulla contagiosità di chi si è sottoposto alla vaccinazione anti COVID. “Chi è vaccinato non contagia nel 90% dei casi” VIDEO “C’è un primo dato molto importante” sulla capacità dei vaccini anti-Covid di proteggere non solo dalla malattia, ma anche dal rischio di trasmettere l’infezione. Arriva dal “primo studio fatto bene”, nel mondo “reale, dagli Stati Uniti sul personale sanitario. Sono buonissime notizie, perché nel 90% il vaccinato non infetta. E se infetta”, avendo una carica virale “molto molto bassa, dà un’infezione lieve e quasi sempre asintomatica”. Lo ha riferito ad ‘Agorà’ su Rai3 “C’è un primo dato dagli Usa: ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e docente di microbiologia all’università di Roma Tor Vergata ha spiegato ad Agorà cosa dice lo studio CDC sulla contagiosità di chi si è sottoposto alla vaccinazione anti COVID. “Chi ènonnel 90% dei“C’è un primo dato molto importante” sulla capacità dei vaccini anti-Covid di proteggere non solo dalla malattia, ma anche dal rischio di trasmettere l’infezione. Arriva dal “primo studio fatto bene”, nel mondo “reale, dagli Stati Uniti sul personale sanitario. Sono buonissime notizie, perché nel 90% ilnon infetta. E se infetta”, avendo una carica virale “molto molto bassa, dà un’infezione lieve e quasi sempre asintomatica”. Lo ha riferito ad ‘Agorà’ su Rai3 “C’è un primo dato dagli Usa: ...

